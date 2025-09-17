Полицията в Сливен завишава контрола над водачите на мотоциклети

Полицията в Сливен завишава контрола над водачите на двуколесни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сред нарушенията, установени тази седмица, са водач на мотоциклет със скрита регистрационна табела, на когото е съставен акт и му е отнето свидетелството за управление на МПС. Четирима са санкционираните водачи на мотоциклети в град Сливен, след влезлите на 7 септември промени в Закона за движение по пътищата. Двама мотоциклетисти с рисково поведение на пътя са спрени и при проверка е констатирано, че регистрационните табели не са поставени съобразно изискванията. Съставени са им актове и са им отнети шофьорските книжка. Санкциониран е мотоциклетист, който е управлявал рисково между автомобилите по бул. „Банско шосе” в град Сливен. В края на миналата седмица е санкциониран водач, който не е поставил регистрационната табела по установения ред, тя е била скрита под седалка на мотоциклета.

Предвидените глоби при неправилно поставяне на номерата е лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца и глоба 200 лева, като свидетелството за управление на моторно превозно средство (МПС) се отнема веднага. За рисково шофиране глобата е 200 лева, отнемат се 13 контролни точки.

БТА припомня, че при катастрофа на 8 септември в Сливен загина 29-годишен мотоциклетист.