Във Варна протестират срещу въвеждането на еврото и с искане за оставка на правителството

Във Варна протестират в защита на българския лев, срещу въвеждането на еврото и с искане за оставка на правителството. Основен организатор на протеста е партия „Възраждане“.

Депутатът от формацията Коста Стоянов каза пред БТА, че ще протестират до оставка на правителството. “Ние искаме оставка на това продажно правителство, защото то не защитава интересите на народа и докато не го свалим, няма да се откажем“, каза народният представител.

Той допълни, че не са съгласни да ги представляват нелегитимни политици, които, по думите му, не се съобразяват с исканията на хората. Остава и искането на партията за запазването на българския лев. „Това е една от основните причини за нашия протест, защото референдумът, който беше задължителен по закон и Конституция, се погази от настоящите управляващи и те не се вслушват в исканията на хората“, заяви Стоянов.

Депутатът каза още, че парламентарната група на „Възраждане“ ще подкрепи внесения от „Продължаваме промяната – Демократична България“ вот на недоверие. „Ние сме подкрепяли и ще подкрепяме всеки едни вот на недоверие, защото именно те могат да доведат до оставка и сваляне на правителството“, каза народният представител.

По-късно протестиращите със скандирания „Оставка“, „Съд“, „Затвор“ тръгнаха на шествие по централни улици във Варна.