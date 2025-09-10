Бюрото по труда във Видин организира среща между хора, търсещи работа, и доставчици на обучения към Агенцията по заетостта

Видинската дирекция „Бюро по труда“ организира среща между хора от Видин и областта, които търсят работа, и представители на доставчиците на обучения, регистрирани към Агенцията по заетостта. Информационната среща се проведе в сградата на читалище „Цвят 1870“ във Видин. Срещата бе водена от директора на дирекцията Александра Рачева.

Обученията, които Агенцията по заетостта предлага, са за дигитални и езикови умения и за повишаване на професионалната квалификация. Целта е търсещите работа да са конкурентоспособни на пазара на труда, уточни Рачева.

Избрахме днешната среща да се проведе в читалище „Цвят 1870“, защото мястото е образователно и културно средище, като тук също се провеждат обучения, каза още тя. Секретарят на читалището във Видин Любомир Илиев информира присъстващите какви курсове организира културната институция от своя страна – по различни езици, включително китайски от тази година, по изобразително изкуство, грънчарство, керамика, музикални курсове. От 1 октомври читалището започва своята учебна и творческа година, каза Илиев.

Камелия Лозанова от своя страна представи обученията, които могат да бъдат избрани във Видин, като те са за ключови и професионални компетентности. Регистрирали сме всички нива на дигитална компетентност, допълни тя. Всички, завършили курсовете за първите две нива към този момент, са си взели изпитите и са получили сертификати, обяви Лозанова. Регистрирали сме ключова компетентност, която повишава личностните и социални компетентности на хората, като сме наблегнали на уменията за работа в екип и за решаване на конфликти, информира Лозанова. Обученията са както в присъствена, така и в дистанционна форма. Тя препоръча на хората, които търсят работа, да изберат присъствената форма, за да не се лишат от стипендия, осигурена от Министерството на труда и социалната политика.

Агенцията по заетостта предоставя възможности за безплатни обучения и на заетите и самозаетите жители на Видин и областта.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Александра Рачева информира и за нова възможност за изплащане на транспортна надбавка, която обучаващите се могат да получат, ако пътуват от адреса, където живеят, до своята месторабота.