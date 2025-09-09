Подробно търсене

Oт днес до 15 септември се въвеждат временни ограничения за движението по един от централните булеварди в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Oт днес до 15 септември се въвеждат временни ограничения за движението по един от централните булеварди в Стара Загора
Oт днес до 15 септември се въвеждат временни ограничения за движението по един от централните булеварди в Стара Загора
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора,архив
Стара Загора,  
09.09.2025 08:35
 (БТА)

Oт днес до 15 септември се въвеждат временни ограничения за движението по един от централните булеварди в Стара Загора. Затруднения ще има в придвижването по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“. Това съобщават от пресцентъра на местната администрация. 

Оттам допълват, че причината е извършване на дейности по санитарна резитба на дървесна растителност.

От Обшината призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движение в посочения период.

В Стара Загора започна кампания по намаляване на короните и отстраняването на опасни дървета. Общо 25 дървета по бул. „Славянски“ трябва да бъдат отсечени, тъй като са опасни за преминаващите граждани и автомобили.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:30 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация