Надеждата е за бъдещето, което заедно градим всеки ден, каза кметът на Раднево Георги Петров по случай празника на града

Надеждата е за бъдещето, което заедно градим всеки ден. Раднево гледа напред към инвестиции, нови възможности и достойни условия на живот. Това каза в своето празнично слово по случай 61 години от обявяването на Раднево за град кметът на общината Георги Петров.

Кулминацията на тържествата по повод празника на Раднево е днес. На централния площад „Коста Рашев“ бе издигнат флагът на града под съпровода на химна на Раднево в изпълнение на Марижана Иванова.

В празничното си слово пред своите съграждани кметът на Раднево подчерта, че днешният ден е за радост, признателност и надежда. „Радост, защото имаме възможност да се съберем заедно и отбележим още една година от историята на мястото, което наричаме дом. С признателност към всички онези, които с труда си, със своята всеотдайност и честност допринасят за развитието на Раднево. Надеждата е за бъдещето, което заедно градим всеки ден“, посочи Георги Петров.

По неговите думи 61 години от историята на града означават поколения, които са оставили своя отпечатък в лицето на Раднево, който е град на работещи хора, на традиции, на упоритост и достойнство. „Раднево гледа напред към инвестиции и нови възможности, към устойчиво развитие и достойни условия на живот. Знам, че предизвикателствата са много, но вярвам, че с общи усилия, с диалог и постоянство можем да направим Раднево по-добро място за нашите деца, родители, и за всеки от нас. Днес е ден не само за празнуване, но и осъзнаване. Градът не е само сгради и улици, а отношение към това място. Със съвместни усилия ще постигнем по-добро бъдеще и ще продължим отстояването на доброто име на Раднево. Нека пазим в сърцата си вярата, че градът има бъдеще и то ще бъде светло, когато градим заедно“, каза кметът.

На официалното тържество по случай празника на града присъства и Драгомир Стойнев, зам.-председател на Народното събрание, който каза, че основната задача на политиците оттук нататък ще са малките населени места - да се облагородяват, да са привлекателни и да са добро място за живот. Той подчерта, че сега, след като големите задачи са изпълнени, приоритет на „БСП – Обединена левица“ е да се обръща внимание именно на населените места, независимо кой е кметът и „какъв цвят е той“, защото там живеят българи.

По време на церемонията с Почетен знак на Общината бе удостоена Радка Димитрова, която от 4 март 1969 г. до 2012 г. е кмет на село Маца и работи в полза на населеното място като допринася за неговото благосъстояние. Тя е удостоена с Орден на труда и включена в книгата „Бележити българи“, посочи водещата на събитието.

С наградата „Раднево“ тази година бе удостоено сдружение с нестопанска цел „Дамски клуб Раднево“, който от създаването си работи безкористно за развитието на града.

Тази година със званието почетен гражданин на Раднево бе удостоен Иван Пейчев, който е дългогодишен директор на местното Средно училище „Гео Милев“. „Надявам се, че Раднево ще става все по-добър и проспериращ град“, каза Иван Пейчев от сцената и пожела успехи на новия директор на училището.

Денят ще продължи с изпълнения на местни състави, награждаване и закриване на XIX-ия Международен фолклорен фестивал – Раднево 2025. Музикални изпълнения на Юнона, Торино и Пашата, Иван Тишев и Димитър Мариянов ще закрият тържеството тази вечер.

Програмата за празника на община Раднево завършва на 8 септември с урок по родолюбие и детско парти, организирани от „Дамски клуб Раднево“ в Археологически парк „Нов живот за миналото“.