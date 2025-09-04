Изслушването в парламента създаде информационна каша, заяви Росен Желязков за случая с полета на Урсула фон дер Лайен

Създаде се информационна каша от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции. Това каза относно днешното изслушване в парламента във връзка с инцидента с полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, министър-председателят Росен Желязков на брифинг в Министерския съвет, на който присъстваше и вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Днешното изслушване стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии на правителството, каза още Желязков.

Според премиера фактите и обстоятелствата по случая са интерпретирани по начин, който цели да уязви българските институции.

„Искам много ясно да изложа каква е фактическата обстановка по темата. По време на захождането на самолета, на борда на който се намира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигнала, което се доклада от пилотите на самолета на българското ръководство на въздушното движение. В разговора се предлага кацане по т. нар. ILS подход, тоест по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив“, обясни Желязков.

Премиерът подчерта, че е научил за проблема веднага след слизането на делегацията от самолета, като веднага е разпоредил на „Ръководство на въздушното движение“ (РВД) и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА) да се извърши проверка.

„Още в същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали към този момент заглушаване. Това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка съм възложил на ГВА да се свърже с компанията, осъществяваща полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета“, обясни министър-председателят.

„В случая очевидно имаме интерференции. Много ясно днес заявих, че тези интерференции се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която намеса се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Руската федерация води своята радио-електронна война с Украйна. В резултат на която страдат всички държави, от Финландия до Либия. Тази тема беше част от предпоставките за осуетяване на посещението на Урсула фон дер Лайен и се подкрепя от другите форми – с протести на проруските партии и всички други форми, които целят разколебаване на коалицията на европейските държави, т. нар. коалиция на желаещите, да имаме единна подкрепя спрямо Украйна“, посочи Желязков.

„Ние сме разочаровани от това, че в този момент нашите естествени геополитически партньори, в лицето на ПП-ДБ, вместо да подкрепят усилията на правителството този инцидент да бъде много правило адресиран, днес избраха да атакуват българските институции“, допълни той.

Според Желязков българските институции са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет. Премиерът подчерта още, че е необходимо постигането на траен и справедлив мир в Украйна.

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив.