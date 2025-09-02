Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт

Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт.

Трамвай по линия 22 е дерайлирал рано тази сутрин, ударени са няколко коли, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети.

Ватманът спира трамвая и слиза, за да си купи кафе, минути след това вижда, че трамваят е катастрофирал. В трамвая не е имало пътници.

Предстои да бъдат прегледани записите от камерите, които се намират в района на кръстовището, добавиха от Столичния електротранспорт.

"Пътна полиция" регулира движението в района.