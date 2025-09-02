Подробно търсене

Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт

Николета Василева
Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт
Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха от Столичния електротранспорт
Трамвай дерайлира на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II“ и „Михай Еминеску“. Снимка: Десислава Пеева/БТА
София,  
02.09.2025 08:13
 (БТА)

Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София се дължи се на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт. 

Трамвай по линия 22 е дерайлирал рано тази сутрин, ударени са няколко коли, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. 

Ватманът спира трамвая и слиза, за да си купи кафе, минути след това вижда, че трамваят е катастрофирал. В трамвая не е имало пътници. 

Предстои да бъдат прегледани записите от камерите, които се намират в района на кръстовището, добавиха от Столичния електротранспорт.  

"Пътна полиция" регулира движението в района.   

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:25 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация