Над 4 милиона пътници са преминали през граничните пунктове край град Одрин през летните месеци

Общо 4 960 911 пътници са преминали в двете посоки през турските граничните контролно-пропускателни пунктове на границите с България и Гърция край град Одрин от 22 юни т.г. до края на месец август, съобщи областният управител на града Юнус Сезер, цитиран от ТРТ Хабер.

Край Одрин се намират двата най-големи гранични пункта на българо-турската граница "Капъкуле-Капитан Андреево" и "Хамзабейли-Лесово", както и "Пазар куле" и "Ипсала" на границата с Гърция.

В изявление, което одринският валия направи след срещата, посветена на опазването на обществения ред, с представители на правоохранителните органи, областни управители и ръководители на институции, той посочи, че през последните дни се наблюдава намаляване на пътническия поток през границите.

“Тази седмица е последната, през която турските граждани масово се връщат в европейските държави след лятната отпуска. Наблюдаваме значително намаляване на трафика на излизане от страната. Тази година, благодарение на мерките, които предприехме с подкрепата на нашето Министерство на търговията и Министерството на вътрешните работи, особено на митническите ни пунктове, увеличихме броя на пунктовете за събиране на пътни такси тук, осигурихме пълен капацитет на работа на пътническите гишета в пиковите дни и с усърдието на нашите колеги както в България, така и в Гърция, се справихме добре. Оставяме зад гърба си сезон, белязан от много кратко време на чакане за пътниците както при влизане в страната ни, така и при връщане в приемащите ги страни“, заяви валията, цитиран от местните медии.

Според данните общо 1 027 696 превозни средства са влезли и излезли от турските ГКПП край Одрин през изминалия период. Това представлява 14 475 влизания и излизания на превозни средства дневно. 4 096 911 пътници са преминали през този период в двете посоки. В пиковите дни средното време за чакане за влизане и излизане през граничните пунктове е достигнало до един час, а в други дни е било 39 минути.