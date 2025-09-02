Къщата за литература и превод ще връчи за първи път наградата за превод „Виктор Пасков“ на 10 септември от 18:30 ч. във Френския институт в София, съобщават организаторите.

Участници са преводачите Ася Григорова с превода си от руски на „Стълбата на Яков“ от Людмила Улицка, Денис Коробко с превода си от руски на „Титан“ от Сергей Лебедев, Нева Мичева с превода си от каталонски на „Последен ход“ от Мануел де Педроло, Любомир Илиев с превода си от немски на „Макс и Мориц“ от Вилхелм Буш и Рада Шарланджиева с превода си от хърватски на „Херкулес“ от Миленко Йергович.

Програмата на събитието предвижда и разговор с преводачите на петте книги. Те ще разговарят със Стефан Русинов за преводите си. В дискусията ще споделят с какви трудности и особености са се сблъсквали в работата по текстовете, за видимостта на литературните преводачи и бъдещето на превода, информират организаторите.

„Преводите в краткия списък свидетелстват за отлично владеене на български език, изключителни познания на културата на оригинала и прецизност и последователност в преводаческата работа. Наградата поставя акцент и върху етичния подход към оригинала, което при всички преводи е безспорно“, казват още от Къщата за литература и превод.

Наградата на името на Виктор Пасков беше учредена през февруари тази година по инициатива на Мари Врина-Николов.

Ася Григорова е превела повече от 90 книги от руски класически и съвременни поети и писатели, сред които Марина Цветаева, Анна Ахматова, Николай Гогол, Зинаида Гипиус, Василий Розанов, Даниил Хармс, Людмила Улицка, Марина Степнова, Гузел Яхина. За преводите си е удостоена с престижни награди за високи творчески постижения, включително от Министерството на културата и Съюза на преводачите.

Денис Коробко е роден в Санкт Петербург, Русия. Израства в София и следва руска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Учи още източна славистика, европейска етнология и философия във Вестфалския Вилхелмс Университет в Мюнстер. Завършва магистратура по руско литературознание в СУ „Св. Климент Охридски”. Пише за книги в периодични издания и превежда от руски и немски (Борис Акунин, Лев Толстой, Антон Чехов, Артур Шопенхауер и др.). Носител е на наградата на Съюза на преводачите за ярки постижения в превода на художествена литература за превода на романа „Предел на забравата“ от Сергей Лебедев.

Нева Мичева превежда книги, повечето от италиански и испански и пиеси, най-често от каталонски. Има магистърска степени по италианска филология от СУ „Св. Климент Охридски“ и по журналистика от школата на El Mundo, Мадрид. Пише за Тоест. Сред авторите, които е превеждала, са Дино Будзати, Примо Леви, Итало Калвино, Хуан Хелман, Сесар Айра, Роберто Боланьо, Жорди Галсеран, Иван Вирипаев.

Любомир Илиев превежда поезия, проза и драматургия от немски език. Той е шесткратен носител на Наградата на Съюза на преводачите в България. През 2011 г. получава австрийската държавна награда за художествен превод. Носител е още на призовете „Сребърната сова“ (2019 г.) на Европейския преводачески колегиум, Национална награда за превод „Стоян Бакърджиев“ (2025 г.) и др. Сред преводите му са книги на Йохан Волфганг фон Гьоте, Гюнтер Грас, Роберт Музил, Франц Кафка, Томас Ман, Зигмунд Фройд и стихове на Фридрих Шилер, Райнер Мария Рилке, Нели Закс.

Рада Шарланджиева превежда художествена литература от английски, сръбски, хърватски и френски. Работила е в списание ЛИК, БТА, издателство „Народна култура”. Превеждала е от английски Дорис Лесинг, Джо Ортън, Джек Керуак, Ф.С. Фицджералд, Уилям Фокнър, Ричард Бротиган, Джоун Дидиън, Сузан Зонтаг, от френски – Мишел Сер и Емил Чоран, от сръбски – Иво Андрич, Давид Албахари, Бранислав Нушич, Светислав Басара, Милош Църнянски, Стеван Тонтич, от хърватски – Миленко Йергович и от босненски – Горан Симич. Носителка е на наградата за художествен превод „Христо Г. Данов” и на няколко награди на Съюза на преводачите.

