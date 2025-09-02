Рандал Коло Муани премина в Тотнъм под наем до края на сезона

Тотнъм привлече с договор под наем нападателя на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани, при условие че той получи международно разрешение и работна виза, съобщава ДПА.

Коло Муани, който ще носи фланелката с номер 39, беше свързван с трансфер в Тотнъм през януари, но в крайна сметка се присъедини към Ювентус и отбеляза 10 гола в 22 мача за клуба от Серия А.

Ювентус се надяваше да върне 26-годишния френски национал обратно в Торино, но неуспехът им да постигнат споразумение с ПСЖ предизвика вълна от интерес в последния ден и именно Тотнъм осигури подписа му.

"Наистина съм щастлив и много горд, че съм в такъв велик клуб. Нямам търпение да се срещна със съотборниците си, с всички фенове и да изляза на терена", каза Коло Муани пред сайта на клуба от северен Лондон.

"Знам какво очаква треньорът от мен. Ще се боря здраво за фланелката, за клуба и за феновете. Ще дам всичко за този отбор", добави той.

"Рандал е качествен играч, който се е доказал в продължение на няколко години, играейки за големи отбори в Шампионската лига, а също и има опит за националния отбор на Франция, коментира мениджърът на "шпорите".

"Той е в добра възраст, в разцвета на кариерата си, има добри качества, които ще ни подхождат както на нас, така и на Висшата лига, и ни дава различна опция в атака, като можем да играем по фланга и през центъра. Всички сме развълнувани от това, което Рандал може да добави към отбора, и очаквам с нетърпение да работя с него", допълни той.

Коло Муани, който има 9 гола в 31 мача за Франция, започна кариерата си в Нант, преди да премине в Айнтрахт Франкфурт. Той беше привлечен от ПСЖ за 75 милиона евро през 2023 година.