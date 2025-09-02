Въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, каза министър-председателят Росен Желязков

Въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение, заяви министър-председателят Росен Желязков в Бургас по време на старта на националната информационна кампания, посветена на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Тази кампания, както самото ѝ име подсказва, е информационна. Тя не е пропагандна и не цели да създава предварителни очаквания. Тя има за цел да разяснява", посочи Желязков. По думите му кампанията трябва ясно да обясни пътя към приемането на еврото, свързаните с него предизвикателства и очакваните от институциите трудности, както и начините, по които могат да бъдат смекчени евентуални негативни ефекти. "В демокрацията най-дефицитният ресурс е доверието. Когато то бъде подкопано, институциите отслабват, а обществото губи способността си да реагира на предизвикателства", подчерта министър-председателят.

Според него част от дебата около еврото е бил повлиян от некоординирани, а понякога и организирани информационни атаки, насочени към внушаване на съмнение и несигурност. "Еврото не е чужда валута. То е общата европейска валута на близо 400 милиона граждани от Европейския съюз. Приемайки еврото, ние се включваме пълноценно в единния пазар", каза още премиерът.

Желязков изтъкна, че кампанията трябва да достигне особено до уязвимите групи, които са най-застрашени от спекулации и манипулации. "Живеем в море от информация, в което истината е най-ценният ресурс. За нея се изискват усилия и инвестиции. Медиите трябва да бъдат наш съюзник в това усилие", допълни той.

В заключение министър-председателят подчерта, че целта на правителството е процесът по въвеждане на еврото да бъде планиран, прозрачен и свободен от излишно обществено напрежение.