Правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС, съобщи премиерът Росен Желязков

Правителството е изпратило на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), съобщи пред журналисти в Бургас премиерът Росен Желязков. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията, припомни министър-председателят. Законът казва, че в рамките на един месец трябва да бъде прието решение, с което да се предложи на президента. Ние все още сме в съгласувателна процедура, много след указа за освобождаването на Пламен Тончев, и все още не приемаме решения, защото очакваме официалната позиция на президента, не само изказана, посочи Желязков. Той добави, че официалната позиция означава писмено до Министерския съвет по повод на съгласувателното писмо да се произнесе дали се съгласува или не се съгласува. Иначе си говорим през медиите, което за институции с дългогодишен опит изобщо не звучи сериозно и създава още една предпоставка за недоверие в обществото, коментира премиерът.

Попитан да коментира изказването на президента Румен Радев за "брутална чистка" в ДАНС, премиерът каза, че по темата има "абсолютно неразбиране или дезинформация". "Брутална чистка" – това е доста литературно метафорично изказване. Няма данни за каквото и да е, което да навява на някакви сталинистки методи или нещо, което се свързва с тази терминология, каза Желязков.

На въпрос дали има срок, в който президентът трябва официално да изпрати своя отговор, премиерът обясни: "Законът казва, че в едномесечен срок трябва да се направи предложението. Ние запазваме все още добрия тон и не предпоставяме на президента поведение, което би го поставило в неизпълнение, и считаме, че сигналът към обществото е за взаимодействие, а не за разединение, независимо че такова се наблюдава".