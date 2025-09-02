Външният министър на Гърция обяви, че Мицотакис и Ердоган ще се срещнат в Ню Йорк в края на месеца

Подробно търсене

Кристиан Стратев
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис. Снимка: AP Photo/Michael Varaklas (Архив)
Анкара,  
02.09.2025 11:00
 (БТА)

Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис обяви, че премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган ще се срещнат по време на „седмицата на високо равнище“ на ООН, която ще се проведе в Ню Йорк в края на месеца, предаде АНА-МПА. 

По думите на Герапетритис все още не е уточнена точна дата за срещата, но се очаква тя да се състои в периода 22-26 септември. „Ние търсим структуриран диалог“, подчерта Герапетритис, като допълни, че срещата между Мицотакис и Ердоган няма да бъде „церемониална“. 

Гръцкият външен министър също така подчерта, че въпреки „съществените различия“ между Гърция и Турция, случаите на нарушенията на въздушното пространство и потоците от незаконна миграция в Егейско море са сведени до минимум, благодарение на структурираните отношения между двете страни. 

