Трамвай по линия 22 е дерайлирал, ударени са няколко коли

Трамвай по линия 22 е дерайлирал в София, има ударени няколко коли, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство.

Няма пострадали хора, нанесени са материални щети.

Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР. Причините за случая се изясняват.

Движението в района е затруднено, не се движат автомобили по улица "Иван Асен" към кръстовището с булевард "Михай Еминеску". На място има засилено полицейско присъствие и аварийни екипи на Столична община.