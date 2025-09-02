Трамвай по линия 22 е дерайлирал, ударени са няколко коли

site.btaТрамвай по линия 22 е дерайлирал, ударени са няколко коли
Трамвай по линия 22 е дерайлирал в София, има ударени няколко коли, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство.
Няма пострадали хора, нанесени са материални щети.
Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР. Причините за случая се изясняват.
Движението в района е затруднено, не се движат автомобили по улица "Иван Асен" към кръстовището с булевард "Михай Еминеску". На място има засилено полицейско присъствие и аварийни екипи на Столична община.
/ТТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина