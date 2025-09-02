Подробно търсене

Трамвай по линия 22 е дерайлирал, ударени са няколко коли

Таня Тодорова
Снимка: Милена Стойкова/БТА (Архив)
София,  
02.09.2025 07:16
 (БТА)

Трамвай по линия 22 е дерайлирал в София, има ударени няколко коли, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Трамваят се е движил в посока улица "Иван Асен" и е самокатастрофирал до подлеза при Румънското посолство. 

Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. 

Сигналът за инцидента е получен около 05:00 ч., уточниха от СДВР. Причините за случая се изясняват. 

Движението в района е затруднено, не се движат автомобили по улица "Иван Асен" към кръстовището с булевард "Михай Еминеску".  На място има засилено полицейско присъствие и аварийни екипи на Столична община. 

 

/ТТ/

