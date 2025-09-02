Подробно търсене

Кметът Васил Терзиев е разпоредил проверка на „Столичен електротранспорт“ във връзка с инцидента с дерайлиралия трамвай

Николета Василева
Снимка: Христо Касабов/БТА, Архив
София ,  
02.09.2025 10:42
 (БТА)

Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения. Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев във връзка с инцидента с дерайлиралия трамвай в София от тази сутрин.

Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи, заяви Терзиев и допълни, че ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата.

Кметът пише още, че ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото по думите му гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района, обясни столичният кмет и подчерта, че сигурността на хората е абсолютен приоритет.

Терзиев посочи също, че случаят от тази сутрин е тревожен и разбираемо буди много въпроси сред хората. 

Прави се оглед на мястото, на което по-рано днес дерайлира трамвай с две мотриси в София. При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Предстои трамвайните мотриси да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен. Инцидентът се дължи на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт. 

 

/БИ/

Към 11:27 на 02.09.2025 Новините от днес

