Йоана Димитрова
Прави се оглед на мястото, на което дерайлираха две трамвайни мотриси в София
Трамвай дерайлира на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II“ и „Михай Еминеску“. Снимка: Десислава Пеева/БТА
София,  
02.09.2025 08:14
Прави се оглед на мястото, на което дерайлираха две трамвайни мотриси в София от екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), съобщи за БТА директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров.

При инцидента има нанесени щети на шест автомобила. Все още не е изяснено кой и как се е задействал трамваят, ясно е само, че ватманът е напуснал превозното средство.

Инцидентът се дължи се на външна намеса, казаха за БТА от Столичния електротранспорт. 

Предстои мотрисите да бъдат преместени, а подлезът да бъде укрепен и почистен.

Трамваите по линиите, които минават покрай Румънското посолство, се движат нормално, има известно ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по ул. „Цар Иван Асен“, допълни Красимир Димитров.

Пешеходците могат да използват подлеза на Румънското посолство с изключение на изхода към ул. „Цар Иван Асен“.

