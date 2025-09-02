Български моден бранд ще участва в Седмицата на модата в Исландия

Българският моден бранд Reflet е получил покана за участие в Седмицата на модата в Исландия, от 3 до 7 септември. На Erlendur Fashion Week Iceland (EFWI) в Рейкявик марката ще представи новата си колекция The Frozen Bloom (2026), вдъхновена от срещата между суровите стихии на Севера и нежността на българската роза – символ на традиция и идентичност, информират от „Орфей мюзик“.

Модното шоу ще бъде озвучено от песента „Сила“ на българската изпълнителка Мона. През 2025 г. тя беше част от Wiwi Jam концерта в Базел, Швейцария, по време на конкурса „Евровизия“.

„Изключително щастлива и развълнувана съм, че българската дизайнерка Лиа Каменова ще представи своя бранд с модно ревю в Исландия и моята песен „Сила“ ще звучи по време на това специално събитие. Чувствам огромна гордост, че изкуството на две българки ще се срещне на една световна сцена. Това е момент, в който музиката и модата говорят на един език… езика на вдъхновението и силата да следваш мечтите си“, коментира Мона.

„За нас модата не е самостоятелен акт, а общо преживяване, в което се вплитат таланти и гласове. Нашите колекции често черпят вдъхновение от корените и ритуалите на България – като последната, посветена на розоберачите и маслодайната роза, превърната в символ на труд, красота и устойчивост. Но Reflet е повече от дреха – брандът е философия за свобода, за движение между времена и култури, за свързаност и смисъл“, казва Лиа Каменова.

