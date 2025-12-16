Общинският съвет в Сопот с тайно гласуване освободи заместник-председателя си Осман Узун

Общинският съвет в Сопот чрез провеждане на тайно гласуване прекрати предсрочно пълномощията и освободи заместник-председателя на Съвета Осман Узун. "За" гласуваха деветима общински съветници, шестима бяха "против".

Също с тайно гласуване за заместник-председател бе избран Любомир Джапаров.

Съветниците гласуваха тайно и предсрочното освобождаване на Осман Узун като председател на Постоянната комисия "Стопански дейности, разпореждане с общинско имущество, приватизация и следприватизационен контрол, европейски фондове, инвестиционна политика и трудова заетост" и избраха Фратьо Куртев за нов председател.

Освободен бе и Иван Якимджийски като председател на Постоянната комисия "Противодействие на корупцията" и на негово място бе избрана Анелия Бочева.

Приета бе и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2026 г. В дневния ред бяха включени още: одобряване на изменение на Общия устройствен план на община Сопот, частично за поземлени имоти в Сопот и в село Анево, и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Парцеларен план на земеделски земи за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.