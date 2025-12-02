Общо 346 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в детските педагогически стаи в област Плевен през миналата година

Общо 346 малолетни и непълнолетни са водени на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) в област Плевен през миналата година за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Това показват данните на отдел "Статистически изследвания - Плевен“ при Териториално статистическо бюро – Северозапад.

Данните показват, че 76,9% от тях са непълнолетни (14 - 17 години), а 23,1% са на възраст от осем до 13 години (малолетни). Момчетата са 248, момичета – 98. В криминогенна среда живеят 287. Учащи са 307.

Броят на малолетните и непълнолетните, новозаведени на отчет в ДПС през 2024 г. е 101, като момчетата са 68 а момичетата - 33. От отчет са снети 151 като 102 са отпаднали поради навършване на 18 години, 43 – поради поправяне на поведението, а шест - на други основания.

През ДПС за периода за извършени противообществени прояви са преминали 206 деца, от тях момчетата са 126, а процентът на малолетните е над 50.

В структурата на наблюдаваните противообществени прояви най-голям е броят на проявилите насилие и агресия - 58. Избягалите от вкъщи, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип са 48, а употребилите психоактивни вещества - 28.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 122, което е 64,2% от преминалите 190 през ДПС за извършени престъпления. За кражби от магазини или други търговски обекти са регистрирани 31 деца. За домови броят им е 28.

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни през 2024 г. са 42, от които 22 са момчета, а 20 - момичета. Най-много от тях - 19, са получили телесна повреда. Девет деца са станали жертви на кражба.

Комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица в Плевенско са образували 184 възпитателни дела и са наложили 252 възпитателни мерки на 185 деца за извършени от тях 212 общественоопасни деяния.

Най-често налаганите възпитателни мерки са: предупреждение - 95 мерки и поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 85 мерки. По 16 са мерките предупреждаване за настаняване във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) с изпитателен срок до шест месеца и задължаване да участва в консултации, обучения и програми.