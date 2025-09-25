Румъния удължи ограничението на търговската надбавка за основните хранителни продукти с още шест месеца

Румънското правителство реши на заседание днес да удължи ограничаването на търговската надбавка върху основните хранителни продукти с още шест месеца - до 31 март 2026 г., съобщава телевизия Диджи 24.

Медията отбелязва, че мярката е предизвикала разпалени дискусии в управляващата коалиция и макар че премиерът либерал Илие Боложан е приел настояването на Социалдемократическата партия (СДП) за удължаване на мярката, той е изтъкнал, че "пряката намеса на пазара не решава проблема в дългосрочен план".

"На днешното правителствено заседание решихме да удължим тавана на търговската надбавка за основните хранителни продукти с още шест месеца - до 31 март 2026 г. Тази мярка помага на хората да имат достъп до продукти като хляб, мляко, месо, яйца, олио, зеленчуци и плодове и защитава най-вече семействата с ниски доходи", посочи Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП).

Той добави, че решенето е взето след дискусии както в рамките на четирипартийната коалиция, която включва СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), но и с представители на големите търговски вериги и производителите.

"Всички обаче знаем, че преките намеси на пазара не решават проблема в дългосрочен план. Реалното решение е да произвеждаме повече и по-добре в Румъния: да подкрепяме нашите производители, да преработваме повече тук, у нас, да имаме по-силен румънски износ и да привличаме нови инвестиции, които носят работни места и по-високи доходи за хората", изтъкна премиерът.

Таванът на цените на основните хранителни продукти беше въведен през 2023 г. като мярка срещу бързо растящата инфлация и за защита на покупателната способност на населението, напомня румънската редакция на Радио Свободна Европа.

Ограничението се отнася за стоки като хляб, прясно и кисело мляко, сирене, масло, месо, яйца, брашно, олио, картофи, зеленчуци, плодове и други. Преработвателите могат да прилагат максимална надбавка от 20 процента спрямо производствената цена, oбщата надбавка в цялата дистрибуторска верига е до 5 процента от покупната цена плюс оперативните разходи, a търговците на дребно могат да прилагат максимална надбавка от 20 процента спрямо покупната цена.

Ако не беше удължена, мярката трябваше да изтече на 1 октомври тази година, отбелязва изданието.