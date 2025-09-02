Валийството на Истанбул планира нови регулации заради нарастващия брой на моторите в града

Валийството на Истанбул е разпространило циркулярно писмо, в което се посочва, че заради значително нарасналия брой на моторите в града се предвиждат нови регулации, свързани с изграждането на специални зони за паркиране на мотоциклети и ограничаване на достъпа им до пешеходните зони в града, съобщава в. „Биргюн“.

Писмото, което е подписано от валията на Истанбул Давут Гюл, е изпратено до Истанбулската голяма община и всички районни общини и наместничества в града, както и до управленията на полицията и жандармерията в Истанбул.

В писмото се посочва, че заради нарастващия брой на моторите общините в Истанбул ще бъдат задължени да обособят специални зони за паркиране на мотоциклети, които не трябва да възпрепятстват движението на останалите превозни средства и не могат да бъдат изграждани върху тротоари. В текста се посочва още, че достъпът с мотор до зоните, които са ограничени за трафик, ще бъде забранено наред с паркирането по тротоари, площади и пешеходни пътеки.

От валийството посочват още, че мотористите, които паркират извън зоните, които общините трябва да обособят, ще бъдат подвеждани под съдебна отговорност, като подчертават, че полицията ще започне допълнителни проверки, с цел по-добро прилагане на новите мерки.