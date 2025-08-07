АНА-МПА: Споразумението на Египет с манастира „Света Екатерина“ ще бъде отпразнувано скоро заедно с Гърция, каза египетският външен министър

Намерението на Египет да не се отклонява от ангажиментите си към манастира „Света Екатерина“ на планината Синай беше изразено от египетския външен министър Бадр Абделати при съвместните изявления с гръцкия му колега Йоргос Герапетритис след срещата им вчера, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Абделати отбеляза, че „скоро ще отпразнуваме споразумение между Египет и манастира в присъствието на Гърция“. Той изрази убеждението си, че „има пълно разбирателство по отношение на развитието по този въпрос“. Абделати подчерта стремежът на египетския президент Абдел Фатах ас Сиси да подсили отношенията между Египет и Гърция, като изтъкна, че историческото и религиозно значение на манастира може да служи като мост на разбирателство между двете страни.

Той повтори позицията на египетския президент, че манастирът е свещен и неприкосновен, заявявайки: „Обезпокоени сме от злонамерените слухове, които се разпространяват. Искам да ви уверя, че те са неоснователни и безпочвени. Никой не може да докосне този манастир, който има специално духовно значение за историята. Напълно отхвърляме всяко действие, което вреди на манастира.“

Абделати каза, че „манастирът ще продължи да играе историческата си роля като мост между двете страни“. Той също така подчерта, че историческите ангажименти на Египет към религиозните обекти са непоколебими и те са „наследство, което с радост имаме на наша земя“.

Египетският външен министър също така отбеляза петата годишнина от подписването на споразумението за определяне на изключителната икономическа зона между Египет и Гърция, което според него доказва, че когато има политическа воля, споразуменията могат да улеснят консултациите и да доведат до компромисни решения, които отчитат интересите на всички страни, основани на международни договори.

В изявлението си Абделати отбеляза сближаването на възгледите между Гърция и Египет по регионални въпроси и добави, че „трябва да си сътрудничим по въпроса за легалната имиграция, която имаме потенциал да развием в Египет и която ще отговори на нуждите на гръцкия пазар и ще осигури достойни работни места за хиляди египтяни“.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)