Rockin' Around the Christmas Tree - една коледна класика на 65 години начело в празничната класация на "Билборд" за сингли

Снегът и приказната украса вече не са най-явните предвестници на празника, но зазвучат ли по радиото неизменните хитове All I Want for Christmas Is You на Марая Кери, Jingle Bell Rock на Боби Хелмс и Last Christmas на Уам! (Wham!), можем да сме сигурни - Коледа идва! Тази година обаче в класацията на "Билборд" за сингли се случи нещо историческо и популярните празнични класики отстъпиха на друг коледен хит, който покори върха й внушителните 65 години след издаването си - Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий.

Лий влезе в историята на 4 декември, когато известното й коледно парче застана начело в чарта Хот 100. Песента, която навремето дори не успява да влезе в Топ 10, а през последните четири празнични сезона се изкачва едва до второто място, вече втора седмица е на върха.

Rockin' Around the Christmas Tree е третият хит, с който Бренда Лий оглавява класацията Хот 100 след I'm Sorry и I Want to Be Wanted. Певицата за последно е била начело в чарта през далечната 1960 г.

С първото място на Rockin' Around the Christmas Бренда Лий отбеляза няколко постижения, най-впечатляващото от които е, че стана първият прехвърлил 70-те години изпълнител, покорил върха на чарта Хот 100. При това с песен, която записва, когато е едва 13-годишна. Лий е и най-възрастният изпълнител, оглавявал класацията.

Лий отпразнува своя 79-и рожден ден на 11 декември, като точно седмица преди него зае първото място в Хот 100.

С постижението си Бренда Лий изпревари предишната рекордьорка Шер, която оглавява чарта с хита си Believe през 1999 г., когато е на 52 години, както и първенеца сред всички солови изпълнители Луис Армстронг, покорил върха в Хот 100 с Hello, Dolly през 1964 г. Тогава Армстронг е на 62 години.

Бренда Лий освен това стана изпълнителят, чакал най-дълго - 63 години, преди отново да оглави класацията на "Билборд" за сингли. Предишният рекорд от 25 години принадлежеше на Шер.

Бренда Мей Тарпли е родена в Атланта, САЩ, през 1944 г. Започва да се занимава професионално с пеене на 5-годишна възраст, а на 10 години се появява по телевизията. Между тези две важни събития баща й умира, когато Бренда е на 8 години, и издръжката на семейството ляга на нейните невръстни плещи.

На 11-годишна възраст тя приема сценичното име Бренда Лий и подписва договор с Decca Records. Известна с ниския си ръст, когато на 12 записва знаменитото си рокабили парче Dynamite, индустрията я нарича "Малката мис Динамит".

Песента Rockin' Around the Christmas Tree, написана през 1958 г. от Джони Маркс, продуцирана от Оуен Брадли и издадена през същата година, за първи път влиза в чарта през 1960 г., заемайки 14-ото място две седмици по-късно.

През 1990 г. Rockin' Around the Christmas Tree става любима празнична песен на новото поколение, когато е включена саундтрака на друга коледна класика - комедията "Сам вкъщи" с Маколи Кълкин.

Тази година, когато навърши 65 години, Rockin' Around the Christmas Tree се сдоби с първото си официално видео.

Второто място в класацията Хот 100 заема от друга коледна класика - All I Want for Christmas Is You на Марая Кери.

В знак на уважение от една кралица на празничните чартове към друга, Кери е изпратила букет на Бренда Лий и я е поздравила за историческия й успех. Самата Марая Кери вече познава дългото изкачване към върха - нейният коледен хит All I Want for Christmas Is You, издаден през 1994 г., за първи път оглави класацията на "Билборд" за сингли едва през 2019 г.

Покорявайки върха на чарта Хот 100, Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий става едва третият коледен хит с подобно постижение след All I Want for Christmas Is You на Марая Кери и The Chipmunk Song на "Чипмънкс" и Дейвид Севил.

Запитана за любимите й празнични хитове, различни от нейните собствени, Бренда Лий отговаря, че харесва White Christmas в изпълнение на Бинг Кросби и Holly Jolly Christmas на Бърл Айвс.