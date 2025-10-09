Подробно търсене

Великобритания подписа с Индия споразумение за доставка на ракети и пускови установки за ПВО

Иво Тасев
Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли. Снимка: АП/Kin Cheung
Лондон/Делхи,  
09.10.2025 18:00
 (БТА)

Великобритания подписа сделка на стойност 468 милиона долара, по силата на която ще достави на индийската армия ракети и пускови установки за противовъздушна отбрана, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА. 

Леките многофункционални ракети ще бъдат произведени в Северна Ирландия, като за целта ще бъдат отворени над 700 работни места, съобщи днес британското Министерство на отбраната.

Същият тип оръжие вече се произвежда за Украйна в завода "Тейлс" в северноирландската столица Белфаст. През март бе обявено, че продукцията за Киев трябва да включва 5000 ракети за ПВО.

Ракетите със скорост, която е 1,5 пъти по-голяма от скоростта на звука, покриват цели на над 6 километра разстояние. Те могат да бъдат използвани за нападение срещу вражески превозни средства, плавателни съдове и дронове, уточнява Пи Ей Мидия.

Беше сключено и споразумение по линия на британско-индийското сътрудничество в областта на производството на електрически двигатели за военни кораби, чиято първоначална стойност е 334 милиона долара.

Споразуменията съвпадат с двудневното посещение на министър-председател Киър Стармър в Индия и с участието на Ударната група британски самолетоносачи (The UK Carrier Strike Group/UKCSG) от военноморските сили на Обединеното кралство в съвместни военновъздушни и военноморски учение с Индия в западната акватория на Индийския океан, отбелязва ДПА.

"Споразуменията в сферата на отбраната, обявени днес, показват как разрастването на нашето стратегическо партньорство с Индия ще стимулира британската икономика и пазара на работната ръка", заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли.

"Надявам се това да трасира пътя към задълбочаване на взаимоотношенията ни в областта на отбранителната промишленост, по-специално в разработването на електрически двигатели за военните кораби и за средствата на противовъздушната отбрана", добави той.

