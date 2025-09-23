Подробно търсене

кор. на БТА Николай Желязков
Русия носи пълна отговорност за случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство, заяви НАТО
Снимка: НАТО
Брюксел,  
23.09.2025 13:52
 (БТА)

НАТО съобщи, че Северноатлантическият съвет е заседавал тази сутрин по искане на Естония, съгласно член 4 от Вашингтонския договор, за да се консултира и категорично да осъди опасното нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR) запозна Съвета с този инцидент, при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за повече от 10 минути. Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Съюзнически самолети бяха вдигнати, за да прехванат и ескортират нарушителите, се посочва в изявлението на държавите от пакта.

Тази случай е част от все по-безотговорно поведение от страна на Русия. Това е вторият път за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се събира по член 4, отбелязва НАТО. На 10 септември Съветът се събра за консултации в отговор на мащабното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Няколко други съюзници, включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния, също наскоро установиха нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Изразяваме пълната съпричастност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено, се допълва в изявлението.

Русия носи пълна отговорност за тези действия, те са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки и застрашават човешки живот. Тези действия трябва да спрат, се допълва в изявлението.

Реакцията на НАТО ще остане категорична. На 12 септември предприехме операцията "Източен страж", за да укрепим позициите по целия източен фланг. Русия не бива да се съмнява - НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпират всички заплахи от всяка посока. Нашият ангажимент по член 5 е непоклатим, се посочва в изявлението.

/ЛМ/

