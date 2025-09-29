Подробно търсене

Министър на спорта Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното първенство по борба

Ива Кръстева
Снимка: Министерство на младежта и спорта
София,  
29.09.2025 13:52
 (БТА)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на Юлияна Янева за сребърния медал на Световното първенство по борба в Хърватия.

"Поздравявам Ви за достойното представяне и постигнатия успех. Сребърният медал е резултат от сериозна подготовка, постоянство и усилия", каза министър Пешев.

Той пожела на сребърната медалистка здраве, успехи и увереност по пътя към още по-високи върхове.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Симеон Щерев и Серафим Бързаков.

/ИК/

