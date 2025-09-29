Подробно търсене

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да посрещне националите по волейбол

Ива Кръстева
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да посрещне националите по волейбол
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще пътува с правителствения самолет до Истанбул, за да посрещне националите по волейбол
Снимка: Министерство на младежта и спорта
София,  
29.09.2025 18:43
 (БТА)

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще замине рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националите от отбора по волейбол на България. Тимът се завръща у дома след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Националният отбор по волейбол записа едно от най-големите постижения в историята на българския спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома.

Националите се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП, съобщават от Министерството.

/ИК/

Свързани новини

28.09.2025 17:18

Спортният министър Иван Пешев: "Едно огромно браво на нашия национален отбор по волейбол, огромно благодаря за това, което ни накара да изживеем в последните десет дни"

Спортният министър Иван Пешев благодари на българския национален отбор по волейбол за силното представяне и спечеления сребърен медал на Световното първенство за мъже във Филипините. Той изтъкна, че този спортен успех е обединил цялата нация и е
25.09.2025 14:07

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи първа копка за модернизацията на стадион „Белмекен“ в село Костенец

С първа копка започнаха ремонтните дейности на стадион „Белмекен“ в костенското село Костенец, Софийска област. Първата копка направиха министърът на младежта и спорта Иван Пешев, кметът на община Костенец Йордан Ангелов, кметът на село Костенец

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:53 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация