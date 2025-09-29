Великотърновски литературен клуб издаде сборник със 156 стихотворения и разкази на 29 автори

Тодорка Цонева и Стоян Долапчиев представиха в пресклуба на БТА във Велико Търново новия сборник на местния литературен клуб „Никола Вапцаров“, включващ 156 стихотворения и разкази на 29 автори. Той е озаглавен „Вярност“ и в него са поместени 144 поетични творби и 12 произведения в проза. Книгата е продължение на изданията на клуба от създаването му през 1952 г. досега и се издава с лични средства на членовете на литературната организация към Военен клуб – Велико Търново. Редакционната колегия на изданието е в състав Тодорка Цонева, Стоян Долапчиев и Кина Иванова.

В сборника са засегнати темите за родината, за вечните герои на България, за известни личности. В творбите става дума за образа на поета и неговото място в света, за ролята на майката, за образа на изтичащото време, за любовта и човешките взаимоотношения. Богатството на теми хармонира с разнообразието на поетически форми – свободен стих, хайку, акростих, епиграфии. Интересен е експеримента на един от авторите с 13 стихотворения на една и съща тематика в 13 различни жанра, видове и форма, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Официалното представяне на сборника е насрочено за 2 октомври и ще се състои във Военния клуб във Велико Търново.

Председателят на литературния клуб Тодорка Цонева разказа повече за неговата дейност. Тя посочи, че най-възрастния член е на 89 години, други са на по 84, а най-младите са още ученици. В клуба членуват хора с различни професии. Сред тях има офицери от запаса, историци, университетски преподаватели, инженери, библиотекари, икономисти, студенти. Те са не само от Велико Търново, а и от Търговище, Добрич. От миналата година в клуба са се включили и две внучки на по-възрастни членове.

Дейността на литературната организация включва сбирки, посветени на живота и творчеството на известни автори, на различни празници, представяния на нови творби и книги, на литературни жанрове. Много от членовете на клуба участват в конкурси, срещи с други творци, с ученици. През годините са издадени не само сборници, но и юбилейни вестници.

Литературния клуб вече има изготвена програма за следващите 7 години, каза неговият заместник-председател Стоян Долапчиев. Тя е свързана с няколко големи годишнини, сред които са 150 години от Априлското въстание, 200 години от рождението на Петко Р. Славейков, 150 години от Освобождението на България от османско иго, 1350 години от създаването на българската държава и 1400 години от създаването на Велика България на Кубрат. Чрез тези инициативи целта на клуба е да спомогне за националното помирение и единение, подчерта Долапчиев.