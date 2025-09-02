Подробно търсене

Израел държи рекорден брой палестински затворници

Николай Джамбазов
Израел държи рекорден брой палестински затворници
Израел държи рекорден брой палестински затворници
Палестински граждани в Израел протестират в подкрепа на палестинците в ивицата Газа и на тези, които са задържани в израелски затвори (AP Photo/Mahmoud Illean)
Тел Авив,  
02.09.2025 12:51
 (БТА)
Етикети

Към 1 септември в различни израелски затвори има 11 040 палестинците, съобщи израелската организация за защита на правата на човека "HaMoked", цитирана от ДПА.

Неправителствената организация подчерта, че това е най-големият брой на палестински затворници регистрирани в израелски затвори. Тя се позовава на данни от затворническите администрации в Израел. Според "HaMoked" повече от половината затворници нямат достъп до редовен съдебен процес, като 3577 от тях са обект на така нареченото административно задържане, докато 2662 се смятат за "незаконни бойци". Много от тези бойци бяха арестувани по време на конфликта в ивицата Газа, разразил се преди почти две години, след атаката на терористичната групировка "Хамас" срещу Израел.

При административно задържане заподозрените могат да бъдат лишени от свобода поради съображения за сигурност за 6 или повече месеца, когато липсват достатъчно доказателства за обвинение в извършено престъпление. Тъй като мярката се основава на данни от разузнавателни служби, затворниците и техните адвокати не могат да се запознаят с доказателствата и да защитят правата си по съдебен път.

От десетилетия неправителствени организации за защита на човешките права призовават Израел да преустанови тази по думите им "порочната практика", но израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" оправдава тази форма на задържане като необходимост за целите на борбата срещу тероризма.

Израелският вестник "Джерузалем пост" пък съобщава, че настоящият брой на задържаните в израелски затвори палестинци е около три пъти по-висок от този по време на Втората интифада през 2000-2005 г., когато палестинските атаки бяха постоянни.

 

 

/ГГ/

Свързани новини

24.08.2025 14:54

Израелските сили убиха още четирима палестинци, пътуващи към пункт за раздаване на помощи, съобщиха очевидци и местна болница

Израелските въоръжени сили убиха още четирима палестинци, пътуващи през военна зона южно от град Газа - район, който палестинците редовно използват, за да стигнат до пункт за раздаване на храна, съобщиха очевидци и местна болница, цитирани от Асошиейтед прес.
21.08.2025 09:51

Западни издания коментират развоя на войната в Газа

Израел привиква 60 000 резервисти преди офанзивата за превземане на град Газа, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".Тази стъпка е предприета два дни, след като движението "Хамас" обяви, че е приело предложението за прекратяване на огъня и сделка за заложниците в Газа, и на фона на острата международна критика срещу продължаващата 22 месеца война на Израел в палестинската територия, която доведе до хуманитарна катастрофа и масов глад в анклава.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:01 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация