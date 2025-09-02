Израел държи рекорден брой палестински затворници

Към 1 септември в различни израелски затвори има 11 040 палестинците, съобщи израелската организация за защита на правата на човека "HaMoked", цитирана от ДПА.

Неправителствената организация подчерта, че това е най-големият брой на палестински затворници регистрирани в израелски затвори. Тя се позовава на данни от затворническите администрации в Израел. Според "HaMoked" повече от половината затворници нямат достъп до редовен съдебен процес, като 3577 от тях са обект на така нареченото административно задържане, докато 2662 се смятат за "незаконни бойци". Много от тези бойци бяха арестувани по време на конфликта в ивицата Газа, разразил се преди почти две години, след атаката на терористичната групировка "Хамас" срещу Израел.

При административно задържане заподозрените могат да бъдат лишени от свобода поради съображения за сигурност за 6 или повече месеца, когато липсват достатъчно доказателства за обвинение в извършено престъпление. Тъй като мярката се основава на данни от разузнавателни служби, затворниците и техните адвокати не могат да се запознаят с доказателствата и да защитят правата си по съдебен път.

От десетилетия неправителствени организации за защита на човешките права призовават Израел да преустанови тази по думите им "порочната практика", но израелската служба за вътрешна сигурност "Шин Бет" оправдава тази форма на задържане като необходимост за целите на борбата срещу тероризма.

Израелският вестник "Джерузалем пост" пък съобщава, че настоящият брой на задържаните в израелски затвори палестинци е около три пъти по-висок от този по време на Втората интифада през 2000-2005 г., когато палестинските атаки бяха постоянни.