Под ръководството на прокуратурата Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) проведе специализирана полицейска операция по международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария, съобщиха от прокуратурата.

Акцията е проведена в изпълнение на молба за правна помощ. Реализирана е днес в град Долни Дъбник, област Плевен. В нея участват представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от Областна дирекция МВР - Плевен. Осъществена е под ръководството на Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 г., срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация - трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария, съобщиха още от прокуратурата. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди три години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до седем години лишаване от свобода.

Установено е, че те са трансферирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

При проведената полицейска операция след събрани допълнително данни по случая са претърсени три адреса на свързани с организаторите на групата лица. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство и са разпитани свидетели.

През 2022 г. в съвместна акция с ГДБОП, швейцарската прокуратура и швейцарската съдебна полиция бяха задържани шестима души от малцинствената общност в Луковит.