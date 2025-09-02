Подробно търсене

Уейн Рууни обяви, че е можел да се озове в Челси вместо в Манчестър Юнайтед

Боян Денчев
снимка: АР, Alex Brandon
Лондон,  
02.09.2025 17:31
 (БТА)

Бившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкри, че е можел да играе за Челси.

„По време на Евро 2004 Евертън се съгласи с Челси за моя трансфер, а аз дори не знаех за това. По-късно агентът ми говори с Абрамович и неговия отбор. Те казаха „да“, но искаха да ме вземат и след това да ме изпратят под наем в Мидълзбро. Помислих си: „Няма шанс“. В този момент не виждах смисъл да отивам в Лондон“, цитира думите на Рууни BBC.

През 2004 г. Рууни преминава в Манчестър Юнайтед, за който игра до 2017 г. Като част от „червените дяволи“ нападателят записа 559 мача, отбеляза 253 гола и направи 142 асистенции.

