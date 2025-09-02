Започва санирането на първите две сгради по Плана за възстановяване и устойчивост в Попово. Днес Община Попово проведе церемонии по „първа копка“ на многофамилните жилищни сгради с адреси ж.к. „Русаля“ №29,30,31 и ул. „Тракия“ №28, съобщават от общинския пресцентър.

Символичното начало на строителните дейности на двата обекта поставиха кметът на община Попово Людмил Веселинов и представител на фирмата-изпълнител.

Това са първите две сгради от общо 11 одобрени по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, поясни за БТА заместник-кметът на Попово Йорданка Георгиева. По думите ѝ за всички сгради има подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, има проведени обществени поръчки и избрани изпълнители. Обновяването на другите обекти предстои да започва поетапно. „До момента всичко върви гладко, нямахме обжалвания по процедурите. Абсолютният краен срок за изпълнение е 30 юни 2026 г., но при хубаво време нямаме никакво притеснение, че ще успеем да ги изпълним и отчетем навреме“, каза още Георгиева.

С изпълнението на дейностите по саниране на многофамилните жилищни сгради ще се подобрят не само техните експлоатационни характеристики, но и качеството на живот на обитателите им, уверени са от общинското ръководство.

Общият размер на инвестицията по обновяване на единадесетте многофамилни жилищни сгради възлиза на около 8 100 000 лв.

Както БТА съобщи, основната цел на проектите е устойчиво енергийно обновяване на включените многофамилни жилищни сгради. Конкретно се цели подобряване на енергийните характеристики на сградите, с което те да достигнат клас на енергопотребление „В“. Цел е и намаляване на енергийното потребление, редуциране на емисиите на парникови газове, 30 процента спестяване на първична енергия за всеки обект, намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.