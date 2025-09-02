Подробно търсене

Добавени са две нови обвинения към старите срещу Никола Барбутов, каза адвокат Ина Лулчева

БТА, София (2 септемри 2025) Пред сградата на Националната следствена служба се провежда брифинг на адвокат Ина Лулчева.Снимка: Христо Касабов/БТА (БТ)
София,  
02.09.2025 17:13
 (БТА)

Добавиха две нови обвинения към старите срещу бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, каза адвокат Ина Лулчева пред журналисти на излизане от Националната следствена служба (НСлС).

Обвиненията са за това, че Барбутов, в съучастие с другия обвиняем Петър Рафаилов, е предложил на кметовете на районите „Люлин“ Георги Тодоров и „Младост“ Ивайло Кукурин да им помогне при изготвяне на документи за обществена поръчка с определени фирми за по-благоприятни условия, обясни адвокат Лулчева. Тя подчерта, че няма данни да са изготвени документите и дали условията са били благоприятни или не.

Второто обвинение е за това, че е превишил властта си заедно с Рафаилов, като е предложил експертите, които да помогнат на районните кметове, каза Лулчева. 

По нейни думи няма причина да се повдигат днес тези обвинения, защото фактите дали е имало подпомагане на кметовете са ясни от юни. Това, че са изпратени експерти, които да съветват кметовете на ,,Младост“ и ,,Люлин“ по обществените поръчки е направено по искане на самите кметове, подчерта адвокатът.

Относно искането за изменение на мярката за неотклонение на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, който е нейн клиент, тя коментира, че не може да каже, защото прокуратурата не изпраща делото му в съда, а по закон тя трябва да го изпрати същия или следващия ден и съдът да го разгледа в тридневен срок.

БТА припомня, че на 3 юни Апелативният съд в София реши да остави окончателно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. 

/МК/

