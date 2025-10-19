ЦСКА постигна втората си победа за сезона след труден успех при гостуването в Добрич

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига: Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17 по-късно днес: Черно море - Левски Локомотив София - ЦСКА 1948 от събота: Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50 Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77 червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68 в понеделник: Арда - Септември Берое - Монтана от петък: Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0) голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19 временно класиране: 1. Левски 11 8 2 1 19:6 26 точки 2. Лудогорец 11 6 5 0 18:4 23 3. ЦСКА 1948 11 7 2 2 19:10 23 4. Локомотив Пловдив 12 6 5 1 15:11 23 5. Черно море 11 6 4 1 18:7 22 6. Ботев Враца 12 3 5 4 10:12 14 7. Спартак Варна 12 2 7 3 13:13 13 8. ЦСКА 12 2 7 3 10:10 13 9. Берое 10 3 4 3 11:14 13 10. Локомотив София 11 2 6 3 10:10 12 11. Арда Кърджали 11 3 3 5 11:12 12 12. Монтана 11 3 2 6 8:19 11 13. Славия 12 2 5 5 13:18 11 14. Ботев Пловдив 12 3 2 7 12:19 11 15. Септември София 11 2 2 7 12:24 8 16. Добруджа 12 2 1 9 8:18 7