ЦСКА постигна втората си победа за сезона след труден успех при гостуването в Добрич

Мирослав Димитров
Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
София,  
19.10.2025 16:55
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига:

Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17

по-късно днес:
Черно море - Левски
Локомотив София - ЦСКА 1948

от събота:
Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50

Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77
червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68

в понеделник:
Арда - Септември
Берое - Монтана

от петък:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19

временно класиране:
 1. Левски             11   8  2  1  19:6   26 точки
 2. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 3. ЦСКА 1948          11   7  2  2  19:10  23
 4. Локомотив Пловдив  12   6  5  1  15:11  23 
 5. Черно море         11   6  4  1  18:7   22  
 6. Ботев Враца        12   3  5  4  10:12  14
 7. Спартак Варна      12   2  7  3  13:13  13
 8. ЦСКА               12   2  7  3  10:10  13
 9. Берое              10   3  4  3  11:14  13
10. Локомотив София    11   2  6  3  10:10  12
11. Арда Кърджали      11   3  3  5  11:12  12
12. Монтана            11   3  2  6   8:19  11
13. Славия             12   2  5  5  13:18  11
14. Ботев Пловдив      12   3  2  7  12:19  11
15. Септември София    11   2  2  7  12:24   8 
16. Добруджа           12   2  1  9   8:18   7

