Неймар получи контузия в дясното бедро

Мирослав Димитров
AP Photo/Andre Penner
Сао Пауло,  
20.09.2025 10:38
 (БТА)

Нападателят на Сантос Неймар е получил мускулна контузия в дясното бедро, съобщи официалният сайт на клуба

33-годишният бразилец вече е започнал лечение с цел да се завърне възможно най-скоро в игра, се казва в информацията.

Този сезон Неймар е участвал в 21 мача във всички турнири с шест гола и три асистенции. Той пропусна септемврийските мачове на бразилския национален отбор по решение на старши треньора Карло Анчелоти.

/МД/

