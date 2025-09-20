Неймар получи контузия в дясното бедро

Нападателят на Сантос Неймар е получил мускулна контузия в дясното бедро, съобщи официалният сайт на клуба

33-годишният бразилец вече е започнал лечение с цел да се завърне възможно най-скоро в игра, се казва в информацията.

Този сезон Неймар е участвал в 21 мача във всички турнири с шест гола и три асистенции. Той пропусна септемврийските мачове на бразилския национален отбор по решение на старши треньора Карло Анчелоти.