Неймар получи контузия в дясното бедро
Нападателят на Сантос Неймар е получил мускулна контузия в дясното бедро, съобщи официалният сайт на клуба
33-годишният бразилец вече е започнал лечение с цел да се завърне възможно най-скоро в игра, се казва в информацията.
Този сезон Неймар е участвал в 21 мача във всички турнири с шест гола и три асистенции. Той пропусна септемврийските мачове на бразилския национален отбор по решение на старши треньора Карло Анчелоти.
