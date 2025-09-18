Щутгарт е поставен под напрежение след слабия старт в Бундеслигата, призна старши треньорът на отбора Себастиан Хьонес

Носителят на Купата на Германия Щутгарт е поставен под напрежение да спечели в петък срещу Санкт Паули след слаб старт на сезона в Бундеслигата.

Щутгарт има само три точки от първите три мача, докато се изправя срещу Санкт Паули, който започна силно със седем точки.

"Всеки мач е важен в Бундеслигата. Но е ясно, че настоящата ситуация прави този мач още по-важен“, каза треньорът Себастиан Хьонес пред репортери.

"Бихме искали различен старт“, каза Хьонес, добавяйки, че победата би помогнала "да получим малко спокойствие и да ни даде време да развием нещата“.

Щутгарт загуби с 1:3 от регионалния си съперник Фрайбург миналия уикенд, като допусна всички голове в последните 10 минути за втората си загуба за сезона.

Хьонес каза, че очаква "предизвикателна задача“ срещу непобедения Санкт Паули, треньор на който е роденият в Щутгарт и бивш играч на отбора Александър Блесин.