Тиери Анри вярва, че Арсенал се нуждае от манталитет на победител, за да спечели титлата в Англия

Тиери Анри e сигурен, че бившият му отбор Арсенал се нуждае от манталитет на победител, за да спечели отново титлата във Висшата английска лига.

"Знам, че хората ще говорят за първото място. Ще бъде битка между Ливърпул и Арсенал. Манчестър Сити не може да бъде отписан все още, те опитват нещо ново с нови футболисти. Когато играеш за титлата, трябва да излезеш и да я спечелиш. Не да излизаш и да се опитваш да не губиш мачове. Ако искаш да победиш Ливърпул или Манчестър Сити, просто трябва да излезеш на терена и да се бориш. Не можеш да влизаш в мача с мисълта да не загубиш", заяви бившият френски национал пред британските медии.

Тиери Анри даде за пример Манчестър Юнайтед от миналото, който е подхождал с мисъл за победа в своите мачове.

Французинът спечели две титли на Англия и три пъти купата на Футболната асоциация в периода 1999-2007 година.