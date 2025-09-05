Георги Боянов се завръща в Черно море Тича

Георги Боянов е поредното ново попълнение в редиците на Черно море Тича.

Играчът се завръща във Варна за новия сезон в Националната баскетболна лига, след като през миналия игра в Балкан. За ботевградския тим той записа 31 срещи, като средно на мач вкара по 12,2 точки, спечели 7,1 борби, направи по 1,2 асистенции и по 1,6 откраднати топки и 0,3 чадъра.

"Готови сме за нов сезон с Георги Боянов в нашите редици!", написаха от варненския клуб в официалната си страница във фейсбук.

Досега Черно море Тича привлече трима чуждестранни играчи - Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл, както и капитанът на Берое от миналия сезон Венцислав Петков.

През новия сезон в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов, Михаил Молдов и Марин Маринов, а Иван Спиров се раздели с отбора.