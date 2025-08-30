Подробно търсене

Санкт Паули спечели дербито на Хамбург

Мирослав Димитров
Санкт Паули спечели дербито на Хамбург
Санкт Паули спечели дербито на Хамбург
Christian Charisius/dpa via AP
Хамбург,  
30.08.2025 08:37
 (БТА)

Санкт Паули спечели  дербито на Хамбург, след като надигра завърналия се в елита Хамбургер ШФ като гост с 2:0 в среща от втория кръг на германската Бундеслига.  

Адам Джвигала изведе Санкт Паули напред в резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи удвои аванса на гостите.  

Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гиорги Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал. 

Санкт Паули временно оглави класирането с четири точки, докато Хамбургер остава 11-и с точка преди изиграването на останалите срещи от кръга. 

Срещи от втория кръг на Бундеслигата: 

Хамбургер - Санкт Паули 0:2 

Днес играят:
Вердер Бремен - Байер Леверкузен 
Лайпциг - Хайденхайм
Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт 
Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах
Аугсбург - Байерн Мюнхен  

В неделя: 
Волфсбург - Майнц
Борусия Дортмунд - Унион
Кьолн - Фрайбург

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация