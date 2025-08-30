site.btaСанкт Паули спечели дербито на Хамбург
Санкт Паули спечели дербито на Хамбург, след като надигра завърналия се в елита Хамбургер ШФ като гост с 2:0 в среща от втория кръг на германската Бундеслига.
Адам Джвигала изведе Санкт Паули напред в резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи удвои аванса на гостите.
Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гиорги Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал.
Санкт Паули временно оглави класирането с четири точки, докато Хамбургер остава 11-и с точка преди изиграването на останалите срещи от кръга.
Срещи от втория кръг на Бундеслигата:
Хамбургер - Санкт Паули 0:2
Днес играят:
Вердер Бремен - Байер Леверкузен
Лайпциг - Хайденхайм
Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт
Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах
Аугсбург - Байерн Мюнхен
В неделя:
Волфсбург - Майнц
Борусия Дортмунд - Унион
Кьолн - Фрайбург
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина