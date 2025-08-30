Санкт Паули спечели дербито на Хамбург, след като надигра завърналия се в елита Хамбургер ШФ като гост с 2:0 в среща от втория кръг на германската Бундеслига.

Адам Джвигала изведе Санкт Паули напред в резултата в 19-ата минута, а в 60-ата Андреас Унтонджи удвои аванса на гостите.

Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гиорги Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал.

Санкт Паули временно оглави класирането с четири точки, докато Хамбургер остава 11-и с точка преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Срещи от втория кръг на Бундеслигата:

Хамбургер - Санкт Паули 0:2

Днес играят:

Вердер Бремен - Байер Леверкузен

Лайпциг - Хайденхайм

Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт

Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах

Аугсбург - Байерн Мюнхен

В неделя:

Волфсбург - Майнц

Борусия Дортмунд - Унион

Кьолн - Фрайбург