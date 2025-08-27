Александър Тунчев: "Със сигурност отборът на Ракув Ченстохова е фаворит"

"Със сигурност отборът на Ракув Ченстохова е фаворит. Със сигурност ни очаква доста труден мач", това каза на пресконференция преди срещата реванш от плейофния кръг на Лигата на конференциите треньорът на Арда - Кърджали Александър Тунчев. В първия двубой в Полша Арда загуби с 0:1

"Хубавото е, че резултатът от първия мач ни дава шансове да продължим да мечтаем и ако можем да успеем да влезем в групите на Лигата на конференциите", отбеляза наставникът на тима от Родопите като уточни че според него със сигурност Ракув е по-опитният отбор и фаворит.

"Ние обаче си имаме своите шансове и неведнъж сме показали тука, в Кърджали, че можем да играем добър футбол", заяви Тунчев. Специалистът отговори, че Георги Николов е добре, но като цяло има футболисти с леки здравословни проблеми, но изрази надежда, че за срещата утре те ще бъдат на линия.

Вратарят Анатоли Господинов посочи, че с резултата от първата среща 1:0 не е станало нищо фатално и има реален шанс за групите, ако отборът успее да покаже лицето от края на миналия сезон и предишните срещи в Европа. Стражът призова и очаква пълни трибуни, защото досега на стадиона не е имало среща от такъв ранг.

На питане за загубата в първенството от миналия кръг със Славия Тунчев коментира, че не мисли, че тя ще окаже психологическо влияние, но в никакъв случай българското първенство не бива да бъде оставяно на заден план. "Коренно различен мач ни очаква утре, всеки един от футболистите е мотивиран до краен предел, подчерта наставникът. Той обясни, че ако тимът успее да минимизира индивидуалните грешки, нещата ще изглеждат по друг начин", завърши Тунчев.