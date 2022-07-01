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Белгиец ще ръководи първия мач между Македония Гьорче Петров и ЦСКА

Мирослав Димитров
Белгиец ще ръководи първия мач между Македония Гьорче Петров и ЦСКА
Белгиец ще ръководи първия мач между Македония Гьорче Петров и ЦСКА
София,  
01.07.2022 17:14
 (БТА)

Белгийският рефер Бран Ван Дрийсше ще ръководи първия мач между ЦСКА и Македония Гьорче Петров от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. 

Двубоят ще се играе на 21 юли на тренировъчната база на Футболната федерация на Република Северна Македония в Скопие.

Помощници на белгиеца ще бъдат неговите сънародници Ив Де Неве и Кевин Монтени, а четвърти арбитър – Кевин Ван Дам.

Реваншът на стадион "Българска армия" в София е седмица по-късно и ще бъде ръководен от английския съдия Дейвид Кут с помощници Иън Юсин и Ник Хоптън.

/МД/

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