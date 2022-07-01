Белгиец ще ръководи първия мач между Македония Гьорче Петров и ЦСКА

Белгийският рефер Бран Ван Дрийсше ще ръководи първия мач между ЦСКА и Македония Гьорче Петров от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Двубоят ще се играе на 21 юли на тренировъчната база на Футболната федерация на Република Северна Македония в Скопие.

Помощници на белгиеца ще бъдат неговите сънародници Ив Де Неве и Кевин Монтени, а четвърти арбитър – Кевин Ван Дам.

Реваншът на стадион "Българска армия" в София е седмица по-късно и ще бъде ръководен от английския съдия Дейвид Кут с помощници Иън Юсин и Ник Хоптън.