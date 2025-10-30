Задържаха шофьор за дрифт и опит да избяга от полицията в Сливен

Полицията в Сливен задържа 25-годишен мъж от Разград за опасно шофиране и опит да осуети полицейска проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. Инцидентът е станал около 22:30 часа на 28 октомври на обществен паркинг към търговски комплекс в града.

Полицейски екип от група „Патрулно-постова дейност“ при Районното управление (РУ) – Сливен е чул шум от буксуващи гуми и е установил водач на лек автомобил „БМВ“, който извършвал дрифт маневри на паркинга. След подаден звуков и светлинен сигнал за спиране, водачът не се подчинил и напуснал мястото. Малко по-късно автомобилът е открит изоставен в района на квартал „Ново село“, а след издирване мъжът е бил установен и задържан за 24 часа.

Проверка е показала, че задържаният има 15 наказателни постановления и 26 фиша за нарушения на Закона за движение по пътищата, като шофьорската му книжка е била отнемана два пъти.

За извършения дрифт му е съставен акт, който предвижда глоба от 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Свидетелството му за управление е отнето незабавно, а автомобилът е спрян от движение за три месеца.

При допълнителна проверка е установено, че колата има изменения в конструкцията, за което се предвижда глоба между 2000 и 7000 лв. За опита да осуети полицейската проверка е образувано досъдебно производство.

Както БТА писа, Отдел „Охранителна полиция” към ОДМВР-Сливен извършва засилен контрол за дрифт и опасно поведение на водачи на моторни превозни средства.