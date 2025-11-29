Подробно търсене

Георги Глушков и Иван Ценов уважиха церемония по повод 80 години баскетбол в Димитровград

Мирослав Димитров
снимка: БФ баскетбол
София,  
29.11.2025 12:10
 (БТА)

В Димитровград (Цариброд) бяха отбелязани 80 години баскетбол в историческия град, който към днешна дата принадлежи към територията на Сърбия населяван от българско население през 16-ти и 17-ти век).

На специалната церемония освен президентът на БФБаскетбол Георги Глушков, присъства и вицепрезидентът Иван Ценов. Тържеството се проведе  в културния дом в граничещия с България сръбски град, информираха от Българска федерация по баскетбол.

Баскетболът в Димитровград започва през 1945 г., като любопитното е, че  през същата година първата баскетболна топка от България там занася Александър Шойлев - брат на професор Шойлев.

Наскоро в града бе открита зала за 3000 души, а общо населението в Димитровград е 7000 души.

