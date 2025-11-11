Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от Собослай

Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от привличането на халфа на Ливърпул Доминик Собослай, съобщава Diario AS.

Двата клуба „следят отблизо“ ситуацията на 25-годишния унгарец. Ливърпул възнамерява да му предложи продължаване на договора с подобрени условия. Обмисля се и увеличение на заплатата, която в момента е 135 000 евро на седмица.

През сезон 2025/26 Собослай отбеляза 2 гола и направи 5 асистенции в 16 мача. Договорът му е до 30 юни 2028 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 85 милиона евро.