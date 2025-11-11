Подробно търсене

Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от Собослай

Боян Денчев
Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от Собослай
Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от Собослай
снимка: АР, Peter Byrne
Ливърпул,  
11.11.2025 14:35
 (БТА)

Манчестър Сити и Реал Мадрид се интересуват от привличането на халфа на Ливърпул Доминик Собослай, съобщава Diario AS.

Двата клуба „следят отблизо“ ситуацията на 25-годишния унгарец. Ливърпул възнамерява да му предложи продължаване на договора с подобрени условия. Обмисля се и увеличение на заплатата, която в момента е 135 000 евро на седмица.

През сезон 2025/26 Собослай отбеляза 2 гола и направи 5 асистенции в 16 мача. Договорът му е до 30 юни 2028 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 85 милиона евро.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:00 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация