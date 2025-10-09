Срещи за насърчаване на училищата да кандидатстват за иновативни планира РУО – Търговище

Екипът на Регионалното управление на образованието (РУО) – Търговище планира провеждане на работни срещи за насърчаване на училищата да кандидатстват за включване в списъка на иновативните. Особено внимание ще бъде обърнато на тези с новоназначени директори, съобщиха за БТА от ръководството на институцията.

През тази учебна година иновативните училища в област Търговище са осем. Толкова са били те и през учебната 2024-2025 г., а с две повече през 2023-2024 г., показва справка в сайта на РУО.

Основната цел на иновативните училища е подобряване на образователния процес и повишаване на резултатите на учениците. Попадането в списъка с иновативните училища не носи допълнително финансиране на институциите, но показва категорично, че училищата се стремят да повишат качеството на образование на своите ученици, без матетериална подкрепа, коментира Галина Димитрова – експерт от РУО.

Иновативните училища в България ще са 526 през учебната 2025/2026 година. В одобрения от правителството списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини, от всички 28 области в страната.

Експертите от РУО уточниха, че за попадане в списъка на иновативните училище се кандидатства до края на месец януари, а одобрението е за следващата учебна година. Първо се извършва оценка от експерти от РУО – Търговище на база предлаганите иновации в училището, а след това от МОН, които препращат предложението за утвърждаване от Министерски съвет, уточниха процедурата от РУО.

Според информация на РУО-Търговище със статут на иновативно училище през тази учебна година в община Търговище са Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ и Първо средно училище „Свети Седмочисленици“. В община Попово тези учебни заведения са пет: Основно училище (ОУ) „Любен Каравелов“, ОУ „Св. Климент Охридски“, Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, Професионална гимназия по техника и лека промишленост и Профилирана гимназия „Христо Ботев“. За община Омуртаг е Основно училище “Георги Бенковски” в село Беломорци.

През последните две години от списъка са отпаднали по две училища от общините Търговище и Омуртаг. За Търговище това са Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Ал. Константинов“ и Професионалната гимназия по земеделие. За община Омуртаг – Второ Начално училище „Васил Левски“ и Професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост.

Иновативните училища разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си.