Изследване на INSAIT e отличено като водеща статия на престижна международна конференция

Изследване на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) беше отличено като водеща статия на едно от най-престижните събития в света на изкуствения интелект (ИИ) и компютърното зрение – Международната конференция по компютърно зрение (ICCV 2025), съобщиха от пресцентъра на СУ.

Разработката, озаглавена ObjectRelator, е резултат от съвместната работа на учени от INSAIT, ETH Цюрих, Университета Фудан и глобалната технологична компания Ant Group, която обслужва над 1,3 милиарда потребители и 80 милиона търговци по света.

ObjectRelator представлява значителна крачка напред към създаването на ИИ системи, които възприемат света по начин, по-близък до човешкия. Моделът предлага нов подход за разпознаване и разбиране на обекти, независимо от гледната точка – както от перспективата на човешкото око (егоцентричен изглед), така и от външна камера (ексцентричен изглед).

Докато за хората тази способност е естествена, за съвременните ИИ системи тя все още е сериозно предизвикателство. Повечето водещи модели за компютърно зрение, като SAM и SAM2, работят единствено с изображения от една перспектива. ObjectRelator преодолява това ограничение, отваряйки път към нови приложения в роботиката, виртуалната и добавената реалност, както и в разработването на интелигентни агенти, способни да пренасят знания между различни гледни точки.

/ИПД