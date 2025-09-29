На 27.09.2025 год. Регионална занаятчийска камара София и район Връбница организираха празник, на който оживяха старите български занаяти.

По време на фестивала, който се проведе пред районната администрация, посетителите имаха възможността да се докоснат до творчеството на майстори, които пазят и предават традицията и майсторството на българските занаяти, както и да работят заедно с:

Даниела Костадинова – майстор на художествено плетиво, ръчно изработени сувенири, аксесоари за коса и плетени бижута с фолклорни мотиви.

Мариета Недкова – майстора на художествени тъкани и художествена обработка на кожа.

Марияна Лилкова – майстор на художествено плетиво и везбарство.

Иван Боровански – майстор везбарство и изработване на дървени съдове.

Владимир Петров – майстор художествена обработка на дърво и дърворезба.

Павлина Кирилова – майстор кукерски маски и сувенири с фолклорни мотиви.

Борис Милдов – майстор на керамика в троянски стил, с демонстрации пред публика.

Фестивал "Българска палитра": Майсторите съхраняват не само занаяти, а частица от душата на народа ни!

Началото бе дадено в 10.30 часа от кмета на район Връбница г-н Румен Костадинов и г-н Иван Влаев - председател на настоятелството на Национална занаятчийска камара.

По-късно г-н Влаев, майстор и магьосник на керамиката направи запомняща се демонстрация.

