В Ловешка област незаписаните в училище или детска градина деца са 39, а отпадналите – 23. Това съобщи на заседание на областния координационен център в Ловеч началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) д-р Иваничка Буровска, информират от пресцентъра на областната администрация.

Представители на общините, РУО, дирекция „Социално подпомагане” и МВР утвърдиха целите и плана за действие за учебната 2025/2026 година по прилагане на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Основната цел е постигане на устойчивост и ефективност на политиките за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в контекста на междуинституционалното взаимодействие за осигуряване на правото на образование на всяко дете и ученик от област Ловеч. Дефинирани са четири специфични цели: приоритетно обхващане на новоотпадналите деца и ученици и записването им в училище; ефективно сътрудничество с кметовете на общини и областния управител за извършване на проверка по конкретни проблеми с адресните регистрации и прилагане от отговорните длъжностни лица на предвидените в Закона за гражданска регистрация действия; ефективно взаимодействие с родителите или с хората, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата и учениците в образователната система с фокус мотивирането им за осигуряване ежедневното присъствие на детето в образователната институция; подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, по-добра комуникация, ефективност на приложените междуинституционални мерки, разпределение на отговорностите, мониторинг и обратна връзка.

Основен проблем в процеса на прилагането на Механизма се оказва идентифицирането на децата, които излизат/влизат от страната в чужбина. „Прилагат се мерки за обхващане и записване на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в детска градина или първи клас. Целта е обхващане и включване на децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата година. И обхващане и включване на децата и учениците, които са посещавали училище или детска градина, но са отпаднали през предходната учебна година“, посочи д-р Иваничка Буровска.

БТА припомня, че в Ловешка област бяха сформирани 22 екипа за обхващане на деца и ученици в образователната система.