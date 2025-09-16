Проектите дават възможност на читалищата да развиват своята дейност, смята ръководството на читалището в разградското село Островче

Проектите дават възможност на читалищата да развиват своята дейност, смятат от ръководството на Народно читалище “Слънчев лъч 1902“ в разградското село Островче. Кметският наместник на населеното място и член на читалищното настоятелство Силвия Вълева, секретарят на културната институция Хриска Гамишева и ръководителят на певческата група „Здравец“ Иво Велков разказаха за БТА за успешно реализирания проект на читалището по Програма „Култура“ на Община Разград.

Силвия Вълева подчерта, че за да се поддържа културният живот и устоите на обществото, особено в малките населени места, е нужен ентусиазъм и финансова възможност. по думите й проектите дават такава възможност. Тя припомни, че благодарение на спечеления проект по програмата на общината певческата фолклорна група „Здравец“ имаше възможност да участва на Националната фолклорна среща „Китен и приятели 2025“. „За развитие на дейността на читалището е важно да има и други проектни възможности. Наблюдавам желание на участниците в групата да се изявяват, като това е особено важно за малките населени места, където трябва да съществува един задружен живот и читалището е институцията, която би могла да го осигури“, подчерта кметският наместник.

Хриска Гамишева обясни, че малкият читалищен бюджет, ограничаващ изявите, е провокирало ръководството на читалището да участва в конкурсната сесия за подкрепа на творци по програма „Култура“ на Община Разград. Проектът, с който Народно читалище “Слънчев лъч 1902“ се включва, е по направление „Мобилност“. Одобрените по програмата средства за участие на Фолклорна певческа група “Здравец“ на Националната фолклорна среща „Китен и приятели 2025“ са в размер на 1024 лв. Те са използвани за транспортни разходи. Певческата група се завръща от участието си в деветата национална фолклорна среща с диплом и златен медал. Ръководителят на групата Иво Велков също е отличен с със златен медал и грамота за принос в развитието и популяризирането на българските фолклорни традиции.

На връщане от Китен групата се включва в още един фестивал - Третия народен събор „Малка Богородица“ в поповското село Долец, където печели диплом и голямата награда на събора. „Така, с финансирането по проекта успяхме да направим две изяви“, посочи Хриска Гамишева. Според нея успешното реализиране на проекта на читалището в Островче показва значимостта на Програма „Култура“ на Община Разград в подкрепа на читалищната дейност.

Секретарят на читалището разказа, че фолклорната певческа група „Здравец“ съществува от 19 години. През последните няколко години групата има много участия на местни, национални и международни фолклорни фестивали. Само през настоящата година изявите й са десет със завоювани престижни награди. Сред тях са участието във фестивала „Читалищата - живото наследство на България“, както и в националната фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ в Попово, от където се завръщат с диплом, първо място и златен медал. Грамота, първо място и златен медал групата получава от 13-тия международен фолклорен фестивал в село Царевец, Община Свищов. Участието в 28-я фолклорен фестивал „Северняшка китка“ в Павликени й носи грамота, второ място и сребърен медал. Фолклорната група се представя достойно и на фестивала „Петровска китка“, където получава грамота.

Ръководителят на фолклорната певческа група „Здравец“ Иво Велков изказа благодарност за ентусиазма на певците и на ръководството на читалището. Спорен него е хубаво в групата да се осъществи приемственост. „Ако има млади хора, които желаят да се включат, нека да заповядат при нас, за да продължим това хубаво нещо, което правим“, призова Велков.