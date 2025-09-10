Министър Красимир Вълчев отговори на актуални въпроси, зададени му от членовете на Комисията по образованието и науката в Народното събрание

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отговори днес на актуални въпроси, зададени му от членовете на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Всички учебници от общообразователната подготовка са безплатни и учениците купуват само учебници за предметите от профилираната и професионалната подготовка, като това е предимно в 11-и и в 12-и клас. Използва се и електронно съдържание на учебници, каза пред журналисти министър Красимир Вълчев преди заседанието на Комисията по образованието и науката в парламента.

На въпрос от журналисти за промените в националното външно оценяване в седми и в десети клас, министър Вълчев отбеляза, че от "много отдавна говорим, че трябва да интегрираме елементи от съдържанието на природните науки в националното външно оценяване и това беше заложено нормативно още през 2020 г.". Още преди две години Министерството на образованието и науката (МОН) анонсира, че през идната учебна година това ще се случи и не е някаква изненада, допълни образователният министър.

Общо 15 студентски общежития в София сега се ремонтират, включително и този вход на блок 58, където живеят 22-ма учени от Българската академия на науките (БАН). Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на въпрос от председателя на комисията проф. Андрей Чорбанов, от парламентарната група на "Има такъв народ", който го попита за общежитието, което се използваше от докторанти и млади учени от БАН, и припомни, че по тази тема имаше решение на Общото събрание на БАН.

Няма съмнение, че не просто сме на прага, а вече сме в ерата на изкуствения интелект. Той ще промени всички сфери и всички професии, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос от народния представител Христина Георгиева от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Подготвили сме програма за новоназначените директори на образователни институции и нейната реализация ще започне от следващата седмица. Няма да се утвърждава от Министерския съвет (МС) тази програма, за да не губим време. Националните програми за предучилищното и училищното образование се утвърждават от МС, а в този случай юридически това не е необходимо и ще спестим време. Това каза министър Красимир Вълчев в отговор на актуален въпрос от народния представител Мариана Бояджиева от парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

През 2015 година децата, за които предоставяме допълнително финансиране с определени специални образователни потребности, бяха 15 000, а сега, тази година, са 25 000, което означава 66% увеличение, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на заседанието на парламентарната комисия по образование и наука. Той отговори на въпрос от Елисавета Белобрадова от ПГ на ПП - ДБ за увеличението на броя на децата със специални образователни потребности в последните години. По думите му, това е тенденция, която се наблюдава от около десет години.

Министър Красимир Вълчев обясни и как се финансират професионалните направления във висшето образование. Това стана в отговор на Любиша Блажевски от парламентарната група на "Величие" за финансирането на университетите в бюджета за 2026 г. по професионални направления.

На въпрос от народния представител от ПГ на "ДПС - Ново начало" Фатима Йълдъс за нормативните промени, които ще влязат в сила от новата учебна година, министърът на образованието запозна членовете на комисията с тях.

Министър Красимир Вълчев отговори и на въпрос от председателя на комисията Андрей Чорбанов от ПГ на "Има такъв народ" за приключване на ремонтите в училищата. Вълчев добави, че в предишни години броят на училищата в ремонт са били между 1000 до 1500, то тази година са 800. Голяма част от ремонтните дейности са за изграждането на STEM центровете.

На заседанието на комисията беше разгледан и проект на решение за преименуване на специализираното частно висше училище с наименование "Висше училище по сигурност и икономика" в Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование "Академия по национална и информационна сигурност".